Цены на некоторые продукты обвалились за неделю — Finance.ua

Цены на некоторые продукты обвалились за неделю Сегодня 05:14 — Личные финансы

Цены на продукты в Украине на прошлой неделе изменились разнонаправленно. Больше всего удивили цены на малину.

Аналитики EastFruit отметили, что цены на морковь подскочили вдвое — с 16−23 гривен до 30−35 гривен за килограмм. Причиной такого скачка стал дефицит качественной моркови. Значительно прибавил в цене и ранний картофель — с 10−25 гривен до 25−30. Цены на огурцы слегка испугали украинцев — с 25−45 гривен поднялись до 42−50.

В то же время цены на раннюю капусту продолжают снижаться — с 9 гривен до 8 гривен за килограмм. Подешевел и старый лук — с 23−26 до 20−24 гривен. К такому обвалу цен привело то, что фермеры активно начали собирать лук нового урожая.

Зелень хоть и снижается понемногу в цене, но все еще торгуется около 100−150 гривен.

Что касается фруктов и ягод, то цены на клубнику значительно возросли. Производители отдают популярную ягоду по 50−70 гривен, хотя неделей ранее оптовые цены были на уровне 45−50 гривен. Следует отметить, что на рынках клубника торгуется уже на уровне 100−150 гривен.

Значительно упали оптовые цены на черешню — с 50−115 до 37−70 гривен за килограмм. Понемногу снижаются цены на голубику — с 400−420 гривен до 320−380, а малина и вовсе обвалилась в цене — с 330−350 до 100−160.

УНІАН По материалам:

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