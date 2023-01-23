Цены на нефть уверенно продолжают идти вниз — Finance.ua
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Цены на нефть уверенно продолжают идти вниз

Энергетика
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23 января в начале торгов цены на нефть снизились. Нефть марки Brent подешевела на 11 центов, или на 0,1%, до 87,52 доллара США.
Как сообщает Reuters, американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 8 центов, или на 0,1%, до 81,56 доллара США за баррель.
Война в Украине и ситуация с нефтью
3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую из россии нефть на уровне 60 долларов США за баррель.
5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу.
Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия должны предоставлять услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 г. будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.
6 декабря 2022 года вице-премьер рф Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.
По материалам:
УНІАН
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