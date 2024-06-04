Цены на нефть упали до 4-месячного минимума — Finance.ua
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Цены на нефть упали до 4-месячного минимума

Энергетика
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Цены на нефть упали до самого низкого уровня почти за четыре месяца, около 78 долларов за баррель за нефть марки Brent и 74 долларов за нефть марки WTI, на фоне опасений по поводу решения ОПЕК+ потенциально увеличить предложение позже в этом году, несмотря на медленный рост спроса.
Цены на нефть упали на $3 за баррель в понедельник до самого низкого уровня почти за четыре месяца, на фоне того, что инвесторы озабочены тем, что сложное решение ОПЕК+ по добыче может привести к увеличению предложения позже в этом году, даже несмотря на медленный рост спроса, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $2,75, или 3,4%, до $78,36 за баррель, закрывшись на уровне ниже $80 впервые с 7 февраля. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate также закрылись почти на четырехмесячном минимуме в $74,22 за баррель, снизившись на $2,77 или на 3,6% по сравнению с пятницей. Оба контракта упали на 3 доллара за баррель после расчетов.
ОПЕК+ в воскресенье согласилась продлить большую часть сокращений добычи нефти до 2025 года, но оставила возможность для добровольных сокращений со стороны восьми членов с октября.
По материалам:
УНН
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