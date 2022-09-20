Цены на нефть стабилизировались на фоне ожиданий повышения процентных ставок в США — Finance.ua
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Цены на нефть стабилизировались на фоне ожиданий повышения процентных ставок в США

Энергетика
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре во вторник в ходе торгов выросли в цене до 92,10 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:20 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,11%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 85,76 доллара за баррель, прибавив 0,04%.
Цены на нефть стабилизировались во вторник после роста на предыдущей сессии из-за опасений, что дальнейшее повышение процентных ставок в США на этой неделе для сдерживания инфляции будет сдерживать экономический рост и подпитывать спрос в крупнейшем в мире потребителе нефти, отмечает Reuters.

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По материалам:
УНН
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