Цены на нефть стабилизировались — Finance.ua

Цены на нефть стабилизировались Сегодня 13:34 — Энергетика

Цены на нефть стабилизировались

Цены на нефть стабилизировались в пятницу, 27 декабря, однако завершают неделю незначительным ростом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть Brent снизились на 2 цента до 73,24 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate стоила 69,61 доллара, что на 1 цент меньше, чем на момент закрытия торгов в четверг. Однако в недельном измерении Brent подорожала на 0,4%, а WTI — на 0,2%.

Всемирный банк в четверг повысил свой прогноз экономического роста Китая в 2024 и 2025 годах.

Китайские власти согласились выпустить в следующем году специальные казначейские облигации на сумму 3 триллиона юаней (411 миллиардов долларов), поскольку Пекин наращивает фискальные стимулы для восстановления экономики.

Однако укрепление доллара США повлияло на цены на нефть и ограничило рост. Доллар США вырос примерно на 7% в этом квартале и остался на почти двухлетнем пике по сравнению с основными аналогами после того, как Федеральная резервная система сигнализировала о более медленном снижении ставок в 2025 году.

Укрепление доллара делает нефть дороже для владельцев других валют.

Последний еженедельный отчет промышленной группы Американского института нефти о запасах в США показывает, что запасы сырой нефти сократились на прошлой неделе на 3,2 миллиона баррелей, сообщили источники во вторник.

Трейдеры будут ждать официального отчета Управления энергетической информации США. Данные EIA должны опубликовать в пятницу, позже обычного из-за рождественских праздников.

Укрінформ По материалам:

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