Цены на нефть снизились в ожидании данных о запасах в США — Finance.ua

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Цены на нефть снизились в ожидании данных о запасах в США

Энергетика
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Цены на нефть снизились в ожидании данных о запасах в США
Цены на нефть снизились в ожидании данных о запасах в США
Цены на нефть умеренно снизились, поскольку рынки ожидают данных о запасах сырой нефти в США, хотя устойчивая экономическая активность в США указывает на то, что стоимость заимствований будет оставаться выше в течение длительного времени, что может негативно повлиять на спрос.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4 цента или 0,05% до $83,56 за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 10 центов или 0,13% до $79,13.
«Более широкая среда снижения рисков привела к некоторому снижению цен на нефть, что перекрывает больше, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, согласно последним данным Американского института нефти (API)», — сказал Йэп Джун Ронг, рыночный стратег IG.
Запасы сырой нефти и бензина в США снизились на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов выросли, согласно рыночным источникам, ссылающимся на данные Американского института нефти, опубликованные в среду.
По данным Американского института нефти (API), за неделю, закончившуюся 24 мая, запасы сырой нефти сократились на 6,49 млн баррелей, при этом запасы бензина снизились на 452 000 баррелей, а дистиллятов — на 2,045 млн баррелей.
Аналитики прогнозировали, что американские энергетические компании выкачают из хранилищ 1,9 млн баррелей сырой нефти, а запасы дистиллятов увеличатся на 0,4 млн баррелей, а бензина — на 1 млн баррелей.
«Более весомым фактором для цен на нефть в будущем может стать предстоящая встреча ОПЕК+ в эти выходные, на которой члены ОПЕК могут продолжить текущее сокращение добычи до конца третьего квартала, чтобы поддержать цены», — добавил Йэп.
По материалам:
Економічна Правда
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