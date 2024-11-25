Цены на нефть снижаются, но остаются около 2-недельных максимумов: причины — Finance.ua

Цены на нефть снижаются, но остаются около 2-недельных максимумов: причины Сегодня 20:40 — Энергетика

Цены на нефть снизились после 6% роста на прошлой неделе, но остались около двухнедельных максимумов, поскольку геополитическая напряженность между Западом и крупными производителями нефти — россией и Ираном — возросла, увеличивая риски.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 26 центов, или на 0,35%, до 74,91 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили 70,97 доллара за баррель, что на 27 центов или на 0,38% ниже.

На прошлой неделе оба контракта достигли наибольшего недельного прироста с конца сентября и самого высокого уровня расчетов с 7 ноября после того, как россия запустила гиперзвуковую ракету по Украине как предупреждение Соединенным Штатам и Британии после ударов, нанесенных Киевом по россии с использованием их оружия.

Поскольку и Украина, и россия пытаются получить определенные рычаги влияния перед любыми предстоящими переговорами при администрации Трампа, напряженность, вероятно, сохранится до конца года, поддерживая цены на нефть марки Brent на уровне 70−80 долларов.

Кроме того, Иран отреагировал на резолюцию, принятую в четверг надзорным органом ООН по ядерной программе, приказав принять такие меры, как активация различных новых и усовершенствованных центрифуг, используемых для обогащения урана.

Ужесточение санкций может привести к сокращению экспорта нефти из Ирана на 1 миллион баррелей в день, что составляет около 1% мировой поставки нефти.

Економічна Правда По материалам:

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