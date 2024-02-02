Цены на нефть продолжают расти после падения накануне — Finance.ua
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Цены на нефть продолжают расти после падения накануне

Энергетика
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Цены на нефть марки Brent умеренно поднимаются на 2 февраля на фоне вероятного перемирия между Израилем и ХАМАС.
Об этом сообщает Enkorr.
Отмечается, что цена апрельских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 79,07 долл. за баррель, что на 0,37 долл. выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена на эти контракты снизилась на 1,85 долл. (2,3%), до 78,7 долл. за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,3 долл. и составили 74,12 долл. за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 2,03 долл. — до 73,82 долл. за баррель.
Обе марки завершили торги четверга на минимумах за две недели на слухах о возможном перемирии между Израилем и ХАМАС.
«Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение соглашению, предусматривающему обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара», — говорится в сообщении.
Кроме того, ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах нового соглашения по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС.
По материалам:
Економічна Правда
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