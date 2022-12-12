Цены на нефть пошли вверх — Reuters Сегодня 20:15 — Энергетика

На фоне вступления в нефтяные санкции против России, цены на нефть выросли более чем на 1%. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 41 цент, или на 0,5%, до 76,51 доллара за баррель.

Как сообщает Reuters , американская нефть WTI стоила 71,55 доллара за баррель, что на 53 цента, или на 0,8% дороже.

Как говорится в материале, рост цены произошел в связи с остановкой ключевого для США трубопровода, в то время как президент рФ Путин пригрозил сократить добычу в ответ на ограничение цен.

«Цены на нефть выше, поскольку трубопровод Keystone остается закрытым, контроль над COVID в Китае ослаблен и из-за опасений, что россия может сократить добычу», — сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

УНІАН По материалам:

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