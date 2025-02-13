Цены на нефть падают: рынок реагирует на возможные переговоры — Reuters — Finance.ua
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Цены на нефть падают: рынок реагирует на возможные переговоры — Reuters

Энергетика
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Цены на нефть упали на ожиданиях, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и россией положит конец санкциям, нарушившим потоки поставок, в то время как запасы нефти выросли в крупнейшем производителе — США.
Об этом пишет Reuters.
Фьючерсы на Brent потеряли 68 центов (0,9%) и стоят 74,50 долл. за баррель. Американская WTI подешевела на 65 центов (0,9%) — до 70,72 долл. за баррель.
Brent и WTI упали более чем на 2% в среду после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что президент россии владимир путин и президент Украины Владимир Зеленский выразили желание мира в отдельных телефонных разговорах с ним, и Трамп отдал приказ высшим должностным лицам США начать переговоры о прекращении войны в Украине.
россия является третьим по величине производителем нефти в мире, и санкции, наложенные на ее экспорт сырой нефти в результате вторжения в Украину почти три года назад, способствовали росту цен.
В то же время, давление на нефтяные котировки усилили американские запасы. По данным Управления энергетической информации США (EIA), за неделю, закончившуюся 7 февраля, запасы выросли на 4,1 млн баррелей — до 427,9 млн. Это превысило прогноз аналитиков, ожидавших увеличения на 3 млн баррелей.
По материалам:
Економічна Правда
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