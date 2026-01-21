0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на нефть отреагировали на остановку добычи в Казахстане

Энергетика
71
Цены на нефть в среду упали, поскольку ожидаемое увеличение запасов сырой нефти в США перевесило временное прекращение добычи на двух крупных месторождениях в Казахстане и геополитическое давление из-за намерений США в отношении Гренландии.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 76 центов, или 1,2%, до 64,16 доллара за баррель. Контракт West Texas Intermediate в США снизился на 60 центов, или 1%, до 59,76 доллара за баррель.
Оба контракта торговались почти на 1 доллар за баррель или на 1,5% дороже после того, как Казахстан остановил в воскресенье добычу на месторождениях Тенгиз (одном из крупнейших в мире) и Королев из-за проблем с распределением электроэнергии. Добыча нефти на этих месторождениях может быть остановлена ​​еще на 7−10 дней, сообщили источники в Reuters.
Прекращение добычи нефти на этих месторождениях временное, а давление на снижение цен из-за ожидаемого увеличения запасов нефти в США и геополитической напряженности будет сохраняться, считает аналитик рынка IG Тони Сайкамор.
Намерения президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины для европейских стран, если не будет достигнуто соглашение о покупке США Гренландии, усиливает давление на нефтяные рынки, поскольку это может замедлить экономический рост.
По предварительным данным, запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе выросли, в то время как запасы дистиллятов сократились.
Старший аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Грегори Брю отметил, что хотя рост запасов окажет негативное влияние на цены на нефть, потенциальная эскалация напряженности между США и Ираном будет способствовать повышению цен на нефть.
«Хотя США воздержались от удара по Ирану, напряженность, вероятно, останется высокой, поскольку дополнительные военные силы США перемещаются на Ближний Восток, а дипломатические усилия по деэскалации напряженности не дают результатов», — отметил Брю.
По материалам:
Укрінформ
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems