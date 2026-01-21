Цены на нефть отреагировали на остановку добычи в Казахстане Сегодня 20:20 — Энергетика

Цены на нефть в среду упали, поскольку ожидаемое увеличение запасов сырой нефти в США перевесило временное прекращение добычи на двух крупных месторождениях в Казахстане и геополитическое давление из-за намерений США в отношении Гренландии.

Об этом сообщает Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 76 центов, или 1,2%, до 64,16 доллара за баррель. Контракт West Texas Intermediate в США снизился на 60 центов, или 1%, до 59,76 доллара за баррель.

Оба контракта торговались почти на 1 доллар за баррель или на 1,5% дороже после того, как Казахстан остановил в воскресенье добычу на месторождениях Тенгиз (одном из крупнейших в мире) и Королев из-за проблем с распределением электроэнергии. Добыча нефти на этих месторождениях может быть остановлена ​​еще на 7−10 дней, сообщили источники в Reuters.

Прекращение добычи нефти на этих месторождениях временное, а давление на снижение цен из-за ожидаемого увеличения запасов нефти в США и геополитической напряженности будет сохраняться, считает аналитик рынка IG Тони Сайкамор.

Намерения президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины для европейских стран, если не будет достигнуто соглашение о покупке США Гренландии, усиливает давление на нефтяные рынки, поскольку это может замедлить экономический рост.

По предварительным данным, запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе выросли, в то время как запасы дистиллятов сократились.

Старший аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Грегори Брю отметил, что хотя рост запасов окажет негативное влияние на цены на нефть, потенциальная эскалация напряженности между США и Ираном будет способствовать повышению цен на нефть.

«Хотя США воздержались от удара по Ирану, напряженность, вероятно, останется высокой, поскольку дополнительные военные силы США перемещаются на Ближний Восток, а дипломатические усилия по деэскалации напряженности не дают результатов», — отметил Брю.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.