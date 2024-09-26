Цены на нефть летят вниз: как Саудовская Аравия взбудоражила рынок — Finance.ua
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Цены на нефть летят вниз: как Саудовская Аравия взбудоражила рынок

Энергетика
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В ходе торгов в четверг, 26 сентября, нефть продолжает стремительно дешеветь. Цены на нефть падают, поскольку Саудовская Аравия — крупнейший мировой экспортер сырья в мире — преследует цель отказаться от своего ценового ориентира — 100 долларов за баррель. Этот шаг стал частью плана подготовки к увеличению добычи, согласно данным Reuters.
Кроме того, в среду в ООН заявили, что в Ливии могут договориться о процессе назначения главы центрального банка. Следовательно, страна приблизилась к решению проблемы контроля над нефтяными доходами страны, что привело к перебоям в экспорте. В то же время на рынке, который и так переполнен, обеспокоены слабым спросом в США и Китае.

Сколько стоит баррель нефти

Цена нефти Brent упала на 1,89 доллара или на 2,57%. Сырье торгуется на уровне 71,57 доллара за баррель. В то время как нефть WTI подешевела на 1,83 доллара или 2,63%. Американское сырье стоит 67,86 доллара за баррель.
По материалам:
Телеканал 24
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