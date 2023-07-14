Цены на нефть идут вверх: что происходит — Finance.ua

Цены на нефть идут вверх: что происходит Сегодня 20:33 — Энергетика

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 5 центов, или 0,1%, поднявшись до 81,41 доллара за баррель до 02:42 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters , фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 9 центов, или на 0,1%, до 76,98 доллара. Оба индекса, выросшие в этом месяце примерно на 9%, находятся на пути к росту четвертую сессию подряд.

Цены на нефть зафиксировали третий подряд недельный прирост впервые с апреля, поднявшись в цене из-за перебоев с поставками в Ливии и Нигерии, а также на фоне надежд на более высокий спрос на нефть из-за снижения инфляции в США.

Как говорится в материале, на цену также влияет то, что в этом месяце Саудовская Аравия и россия, крупнейшие мировые экспортеры нефти, договорились об углублении продолжающегося с ноября прошлого года сокращения нефтяных поставок, оказывая дальнейшую поддержку ценам на сырую нефть.

«Цены на нефть получают толчок от ожиданий, что рынок нефти станет очень узким, поскольку Ливия и Нигерия имеют дело с перебоями, а также в связи с тем, что экспорт российской нефти окончательно снизится», — сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

УНІАН По материалам:

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