Цены на нефть идут вниз после роста запасов в США — Finance.ua

Цены на нефть идут вниз после роста запасов в США Сегодня 14:33 — Энергетика

Цены на нефть идут вниз после роста запасов в США

Цены на нефть упали после большего, чем ожидалось, скачка запасов нефти в США, что вызвало беспокойство по поводу спроса в крупнейшем потребителе нефти.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,34 долл. до 81,26 долл. за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть марки WTI снизились на 0,38 долл. до 76,26 долл. за баррель.

Оба контракта потеряли более 1 долл. за баррель 14 февраля под давлением роста запасов нефти в США, поскольку переработка упала до самого низкого уровня с декабря 2022 года.

Кроме того, управление энергетической информации (EIA) сообщило, что запасы нефти в США подскочили на 12 млн баррелей до 439,5 млн баррелей за неделю до 9 февраля, что значительно превысило ожидания аналитиков в опросе Reuters, прогнозировавших рост на 2,6 млн баррелей.

«Хотя увеличение запасов вызвало беспокойство трейдеров по поводу спроса, некоторые аналитики заявили, что этот шаг был в значительной степени обусловлен снижением уровня загрузки нефтеперерабатывающих заводов, особенно на заводе BP в Индиане», — говорится в сообщении.

Однако данные EIA также показали, что запасы бензина и дистиллятов упали больше, чем прогнозировалось. Запасы бензина упали на 3,7 млн ​​баррелей до 247,3 млн баррелей против ожидаемого сокращения на 1,2 млн баррелей.

Прибавляется, что Казахстан заявил о компенсации перепроизводства нефти в январе в течение следующих четырех месяцев в соответствии со своими обязательствами в рамках ОПЕК+. Также Ирак заявил, что пересмотрит свою добычу нефти и решит проблему избыточной добычи сверх добровольного сокращения в рамках ОПЕК+ в течение следующих четырех месяцев, если это будет выявлено.

Економічна Правда По материалам:

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