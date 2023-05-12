Цены на морковь в Украине продолжают расти — Finance.ua

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Цены на морковь в Украине продолжают расти

Аграрный рынок
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Цены на морковь в Украине продолжают расти
Цены на морковь в Украине продолжают расти
На рынке Украины сохраняется тенденция роста цен на прошлогоднюю морковь, причем сегодня эта продукция стоит значительно дороже, чем в аналогичный период прошлого года, сообщают аналитики проекта EastFruit.
По информации проекта, сейчас запасы моркови в украинских хозяйствах фактически исчерпаны, в то время как спрос на эту продукцию остается достаточно высоким. В сложившейся ситуации те фермеры, которые еще располагают определенными объемами моркови, получили возможность и далее повышать отпускные цены.
Только с начала текущей недели цена на морковь урожая 2022 года выросла в среднем на 10%. Сегодня украинские хозяйства готовы отгружать морковь не дешевле 36−43 грн/кг ($0,98−1,18/кг).
Стоит отметить, что сегодня цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство участников рынка не исключают дальнейшего подорожания в этом сегменте. Свое мнение они аргументируют фактическим отсутствием свободных объемов моркови в украинском хозяйстве. При этом компенсировать дефицит предложения этого корнеплода за счет импортной продукции трейдерам вряд ли удастся, поскольку запасы моркови прошлого года в основных странах-поставщиках также практически исчерпаны.
По материалам:
agroreview.com
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