Цены на металлопрокат в 2022 г. возросли на четверть — УЦСС — Finance.ua
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Цены на металлопрокат в 2022 г. возросли на четверть — УЦСС

Казна и Политика
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Цены на металлопрокат по итогам 2022 г. выросли на 26%, сообщила и.о. исполнительного директора ассоциации «Украинский центр стального строительства» (УЦСС) Анна Гонтаренко.
«Из-за оккупации производств крупнейших металлургических комбинатов Украины („Азовсталь“ и ММК им. Ильича), а также значительного роста курса доллара в 2022 году наблюдалось повышение цен на металлопрокат и, соответственно, металлические конструкции, в которых 2/3 стоимости занимает прокат. С начала прошлого года по май цена на большинство позиций сортамента проката выросла не менее чем на 39%. Но уже с августа цены на металлопрокат стали снижаться, и по итогам года его стоимость в гривне в среднем увеличилась на 26%», — отметила она.
Гонтаренко объяснила, что в целом текущий тренд снижения стоимости металлопроката общемировой и касается не только украинских производителей стали, но и европейских.
Относительно спроса он упал с начала полномасштабного вторжения в разы.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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