Цены на медь выросли до рекордного максимума из-за бума искусственного интеллекта — Finance.ua
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Цены на медь выросли до рекордного максимума из-за бума искусственного интеллекта

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Цены на медь выросли до рекордного максимума из-за бума искусственного интеллекта
Цены на медь выросли до рекордного максимума из-за бума искусственного интеллекта
Фьючерсы на медь на товарной бирже в Нью-Йорке выросли до максимума с апреля 2022 года — до 5,02 долл. за фунт, и до 10 185 долл. — на Лондонской бирже металлов. Цены остаются высокими на фоне строительства центров обработки данных и последующей электрификации мировой экономики.
Об этом пишет CNBC.
Подчеркивается, что в этом году металл подорожал более чем на 25% - по прогнозам Bank of America, спрос со стороны производителей электромобилей и транспортного сектора в целом в этом году вырастет примерно на 5%.

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«Спрос на медь широко рассматривается как показатель экономического здоровья, поскольку металл является ключевым для экосистемы энергетического перехода. Он — неотъемлемая часть производства электромобилей, электросетей и ветровых турбин, особенно в условиях электрификации мировой экономики», — пишет издание.
Медь является важным материалом для кабелей, используемых в центрах обработки данных, рост которых стимулирует спрос, особенно в связи с бумом искусственного интеллекта.
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«Поскольку спрос со стороны электромобилей все еще растет, хотя и медленными темпами, фокус сместился в сторону меди, необходимой для развития центров обработки данных», — добавили в BofA.
Международная исследовательская группа по меди (ICSG) снизила свои прогнозы по избытку предложения этого металла в этом году из-за более низких, чем ожидалось, объемов добычи.
Прогноз роста производства меди на 2024 год снижен до 0,5% по сравнению с 3,7%, которые ICSG прогнозировала в октябре 2023 года. Это главным образом связано с более медленным, чем ожидалось, наращиванием производства, задержками с вводом в эксплуатацию проектов и пересмотром прогнозов производства основными производителями.
По материалам:
Економічна Правда
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