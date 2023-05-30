Цены на лук снова обновили рекорд: стабилизацию прогнозируют через 10 дней — Finance.ua

Цены на лук снова обновили рекорд: стабилизацию прогнозируют через 10 дней Сегодня 05:11 — Аграрный рынок

Оптовые цены на лук в Украине в последние три недели возобновили рост и достигли абсолютного исторического рекорда — 48 грн ($1,31) за килограмм.

Предыдущий рекорд оптовой цены на лук для Украины был установлен 5 мая 2019 г. и составил 33 грн/кг ($1,15 по курсу на этот день), напоминают аналитики EastFruit

«Сейчас в Украине местного лука репчатого практически не осталось. Импорт из стран ЕС лука урожая 2022 года предлагается по ценам $1,20−1,40/кг, и на этой неделе цены выросли. В самом ЕС цены на прошлогодний лук репчатый тоже растут. К примеру, на этой неделе цены в Польше достигли $0,85−1,04/кг», — говорит эксперт «АПК-Информ: овощи и фрукты» Евгений Кузин.

И добавляет, что на украинском рынке есть и лук репчатый нового урожая, который предлагается дешевле. Египетскую продукцию сейчас можно приобрести от $0,90/кг. Но спрос на нее не столь высок, как на лук прошлогоднего урожая.

«Пока что ранний лук из Египта и стран Центральной Азии недостаточно „одет“, что считается признаком недостаточного качества в Украине. Этот лук быстрее портится, поэтому трейдеры предпочитают работать с более дорогим луком урожая 2022 года, где риски потерь ниже», — говорит эксперт.

Отмечается, что в странах Центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, есть избыток лука. Там лук нового урожая уже можно купить по $0,18, то есть в 7 раз дешевле, чем в Украине.

«В Украину в мае уже поступили партии лука из стран Центральной Азии, а именно из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Из Таджикистана поставок пока не было. Также трейдеры активно импортировали лук из Азербайджана. Возможно, в ближайшее время поступят первые партии раннего лука из Турции, откуда логистика гораздо менее затратна», — говорит международный консультант ФАО Федор Рыбалко.

По его словам, лук из Центральной Азии нужно везти через Польшу и стоимость транспортировки составляет не менее 0,33−0,35. Логистика из Турции стоит около 0,15 $/кг, но там уборка урожая раннего лука только начинается.

«Мы ожидаем, что рост поставок более качественного лука из стран Центральной Азии и Турции стабилизирует ситуацию в ближайшие 10 дней», — прогнозирует Евгений Кузин.

В то же время, Федор Рыбалко ожидает снижения оптовых цен на лук примерно с 15 июня, когда в южных регионах Украины и Молдовы начнут собирать ранний лук.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.