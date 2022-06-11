Цены на LCD-панели продолжают падать — Finance.ua
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Цены на LCD-панели продолжают падать

Сегодня 22:50Технологии&Авто
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Аналитическая компания TrendForce сообщает о том, что цены на традиционные жидкокристаллические панели (LCD) продолжают падать. В данной ситуации производители вынуждены сокращать ранее запланированные объёмы выпуска панелей.
Ожидается, что стоимость ЖК-дисплеев сократилась до рекордно низкого уровня. Так, в течение последнего времени модели размером 32 и 43 дюйма по диагонали подешевели в среднем на $5—$6. Стоимость панелей размером 55 дюймов в начале июня сократилась на $7, а дисплеи с диагональю 65 и 75 дюймов стали дешевле на $12—$14.
Чтобы компенсировать снижение стоимости производители вынуждены пересматривать планы по изготовлению панелей. В третьем квартале общий объём выпуска LCD-экранов будет уменьшен на 12 % по сравнению с ранее намеченными цифрами.
Китайские компании BOE, CSOT и HKC сейчас производят около 66 % всех ТВ-панелей. В следующем квартале они сократят объём выпуска на 15,8 % по сравнению с первоначальным планом и на 2 % по сравнению с текущим кварталом.
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На долю тайваньских производителей приходится почти 20 % поставок ТВ-панелей — эти компании также вынуждены корректировать объёмы выпуска. Что касается корейских производителей, то они переключили внимание на такие технологии, как OLED, QD-OLED и QLED.
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По материалам: internetua.com
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