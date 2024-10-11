Цены на квартиры в сентябре: вторичный и первичный рынок (инфографика) — Finance.ua

Цены на квартиры в сентябре: вторичный и первичный рынок (инфографика) Сегодня 10:03 — Недвижимость

Цены на квартиры в сентябре: вторичный и первичный рынок (инфографика)

В сентябре количество новостроек с активными отделами продаж осталось на таком же уровне — 77%. В эксплуатацию сдали две новостройки во Львовской области и одну — в Киевской области на 6 секций.

Об этом пишет аналитический центр украинского маркетплейса недвижимости DIM.RIA.

Цены

Средняя стоимость одного квадратного метра в долларе преимущественно росла в сентябре на 1−6% в зависимости от области. По сравнению с сентябрем 2024 года по сентябрь 2023 больше всего подорожали новостройки в Кировоградской, Волынской и Ивано-Франковской областях. Самая высокая средняя стоимость нового жилья сохраняется в Киеве — $1 349 за м².

Спрос

В сентябре пользователи маркетплейса гораздо больше интересовались квартирами в новостройках по сравнению с августом. Наибольший прирост поисковых запросов прошел в Николаевской и Кировоградской областях. Вместе с тем в масштабах года оживление интереса наблюдается только в Киевской области без учета столицы и Винницкой области.

Вторичный рынок

Предложение

В сентябре стало меньше желающих продать собственное жилье, если сравнивать с августом или сравнивать данные год к году. По сравнению с сентябрем 2023 г. количество предложений по продаже жилья возросло только в Черниговской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Цена

Стоимость, которую указывали владельцы в своих предложениях по продаже недвижимости, в сентябре выросла почти в каждой области в основном на 5−6%. Киевская область не показала изменений, а в Киеве аналитики выделили незначительное удешевление на 1%.

При этом столица остается городом с самым дорогим жильем: средняя цена за однокомнатную квартиру на основе предложений сентября составляет $84 935. Однако на рынке есть более дешевые и более дорогие предложения: в среднем $45 060 в Деснянском районе и $113 553 — в Печерском.

Спрос

Пользователи активнее искали предложения по покупке жилья в центральных и западных областях Украины: там спрос вырос кое-где более чем на 20%.

Несмотря на то, что в пределах года общее количество поисковых запросов идет на убыль, в большинстве областей Украины до сих пор на одно объявление о продаже жилья приходится 5−10, а иногда и 20 откликов.

Напомним, украинский рынок недвижимости, особенно в Киеве и других крупных городах, может обладать высоким потенциалом роста стоимости после стабилизации экономики.

Инвесторы могут покупать недвижимость по более низким ценам по сравнению со стабильными зарубежными рынками. В то же время арендный доход может быть стабильным в крупных городах, таких как Киев, Львов или Одесса, но спрос сильно зависит от экономической ситуации.

Стоимость недвижимости в Украине, особенно в небольших городах или пострадавших от войны регионах, остается довольно низкой. Это делает рынок привлекательным для тех, кто ищет более дешевые инвестиционные объекты. Из-за войны цены на недвижимость могут резко меняться.

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Справка Finance.ua:

За два с половиной года войны полностью распродались квартиры в 500 жилых комплексах Украины. Приблизительно столько же проектов запустили в продажу. Динамика первичного рынка жилья на третий год войны демонстрирует положительный рост после обвала в первый год войны, когда темпы строительства упали втрое в среднем по Украине.

Топ-5 городов Украины по росту цен в новостройках. Цены на первичном рынке жилья во многих регионах демонстрируют рост, но не во всех. Кроме Ужгорода и Львова, где рост ожидаемый, прирост в цене за квадратный метр наблюдается и в Черкассах и Ровно.

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