Цены на кофе бьют рекорды: что ждет любителей напитка в 2024 году — Finance.ua
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Цены на кофе бьют рекорды: что ждет любителей напитка в 2024 году

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Цены на кофе бьют рекорды: что ждет любителей напитка в 2024 году
Цены на кофе бьют рекорды: что ждет любителей напитка в 2024 году
Мировой рынок кофе переживает серьезный кризис, приводящий к стремительному росту цен на любимый напиток миллионов людей. Эксперты предупреждают, что ситуация может ухудшиться в обозримом будущем, сообщает Bloomberg.
Основной причиной кризиса стали неблагоприятные условия в ключевых странах-производителях. Засуха во Вьетнаме, крупнейшем производителе робусты, привела к дефициту четвертый год подряд. В Бразилии, лидере по выращиванию арабики, сухая погода снизила урожай, что привело к уменьшению размера зерен.
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Ситуацию обостряет рост спроса на новых рынках, в частности, в Китае. Кроме того, растет понимание необходимости справедливой оплаты труда фермеров для обеспечения устойчивости отрасли. Дополнительное давление создают новые регуляции Европейского Союза, требующие доказательства, что кофе не выращен на недавно вырубленных лесных территориях.
Кофейные сети и независимые кафе вынуждены реагировать на эти изменения. Многие уже повысили цены или отменили скидки. К примеру, сеть Variety Coffee Roasters в Нью-Йорке подняла цены впервые за пять лет. Pret A Manger в Великобритании отменил свою кофейную подписку, позволявшую клиентам получать до пяти напитков в день.
Потребители начинают искать альтернативу. Некоторые переходят на более дешевые варианты кофе или уменьшают количество потребления. Возрастает популярность домашнего приготовления кофе, о чем свидетельствует увеличение продаж эспрессо и кофейного концентрата в супермаркетах США.
Некоторые компании экспериментируют с инновациями. Например, стартап Atomo Coffee предлагает «безбобовый» кофе, изготовленный из переработанных ингредиентов, таких как финиковые косточки. Другие кафе расширяют ассортимент, добавляя энергетические напитки и чай.
Эксперты прогнозируют, что цены на кофе продолжат расти, по крайней мере, до 2025 года. Это заставляет всю индустрию, от фермеров до розничных продавцов адаптироваться к новым реалиям рынка.
По материалам:
Комерсант Український
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