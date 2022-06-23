Цены на горючее: Налоговая выявила нарушения на 55 миллионов — Finance.ua

Цены на горючее: Налоговая выявила нарушения на 55 миллионов Сегодня 15:45 — Энергетика

Государственная налоговая служба с 16 апреля провела более 190 проверок мест розничной торговли горючим, выявили нарушения на 55,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

«Отрабатывается информация о безосновательном завышении цен на горючее, поступающей от граждан, народных депутатов Украины, органов государственной власти, общественных организаций и т.д. Начиная с 16.04.2022 года ГНС проведено более 190 фактических проверок мест розничной торговли горючим, по которым имеется информация о возможных нарушениях порядка формирования и применения цен на горючее», — отчитываются в Налоговой.

По результатам проведенных фактических проверок выявили нарушения законодательства, контроль за которым осуществляют налоговые органы, на общую сумму 55,4 млн грн, из которых 13,7 млн грн — за нарушение требований законодательства по ценам и ценообразовании.

«На сегодняшний день органами ГНС принимаются меры по привлечению нарушителей к установленной законодательством ответственности», — добавили в ведомстве.

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Економічна Правда По материалам:

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