Цены на горючее: Налоговая выявила нарушения на 55 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на горючее: Налоговая выявила нарушения на 55 миллионов

Энергетика
36
Государственная налоговая служба с 16 апреля провела более 190 проверок мест розничной торговли горючим, выявили нарушения на 55,4 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
«Отрабатывается информация о безосновательном завышении цен на горючее, поступающей от граждан, народных депутатов Украины, органов государственной власти, общественных организаций и т.д. Начиная с 16.04.2022 года ГНС проведено более 190 фактических проверок мест розничной торговли горючим, по которым имеется информация о возможных нарушениях порядка формирования и применения цен на горючее», — отчитываются в Налоговой.
По результатам проведенных фактических проверок выявили нарушения законодательства, контроль за которым осуществляют налоговые органы, на общую сумму 55,4 млн грн, из которых 13,7 млн грн — за нарушение требований законодательства по ценам и ценообразовании.
«На сегодняшний день органами ГНС принимаются меры по привлечению нарушителей к установленной законодательством ответственности», — добавили в ведомстве.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Получить быстро деньги до зарплаты 👛
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.