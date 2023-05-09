Цены на газ в Украине упали до минимума за последний год — Finance.ua

Цены на газ в Украине упали до минимума за последний год Сегодня 20:20 — Энергетика

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за апрель 2023 года. Стоимость составила 14 382,34 гривны за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 23,0% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взысканию рентной платы за использование недр.

По данным министерства, средняя цена упала до минимума с начала расчета показателя в марте прошлого года:

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