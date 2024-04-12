Цены на газ в Европе выросли на фоне атак рф на украинские подземные газохранилища — Finance.ua
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Цены на газ в Европе выросли на фоне атак рф на украинские подземные газохранилища

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11 апреля россия атаковала два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен на газ в Европе.
Об этом пишет Bloomberg.
Эти атаки стали четвертым нападением на украинские газохранилища, которые пока что не повлияли на их работу.
«Инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если европейские запасы будут переполнены этим летом. У Украины больше мощностей для хранения газа, чем у любой другой страны на континенте к западу от россии, и она активно переманивает трейдеров, чтобы те хранили там свои запасы», — говорится в публикации
Отмечается, что на фоне атак рф на украинские ПХГ европейские фьючерсы на газ выросли на 9,5% и достигли самого высокого уровня цен за последние три недели.
россия в четверг, 11 апреля, атаковала два украинских подземных газохранилища.
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» стремится увеличить объем газа европейских трейдеров в украинских ПХГ на 60% до 4 млрд куб. м в 2024 году по сравнению с 2023 годом.
Украина предлагает европейским компаниям хранить до 10 млрд куб. м газа в ПХГ.
По материалам:
Українські Новини
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