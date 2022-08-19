Цены на газ в Европе в 11 раз выше, чем обычно — Bloomberg Сегодня 12:43

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину цены на газ в Европе поднялись до рекордного уровня.

Об этом пишет Bloomberg

Цена стандартного контракта выросла на 6,7%, достигнув 241 евро за мегаватт. Это дороже предыдущего рекорда, установленного в начале марта, когда российское вторжение в Украину шокировало рынки.

«Европейские фьючерсы на природный газ продолжили рост до рекордного уровня на фоне углубляющегося в регионе кризиса энергоснабжения и признаков, что топливо становится слишком дорогим для промышленного использования и производства энергии», — отмечает издание.

Как пишет издание, цены примерно в 11 раз выше обычного в это время года, при этом расходы домашних хозяйств и предприятий, столкнувшихся с самой сильной инфляцией за последние десятилетия, стремительно растут.

Економічна Правда По материалам:

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