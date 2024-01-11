Цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня с августа — Finance.ua

Цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня с августа Сегодня 11:33 — Энергетика

Цены на природный газ в Европе упали до самого низкого уровня с августа. Трейдеры делают ставку на то, что огромные запасы газа на континенте позволят пережить зиму, несмотря на то, что в регион пришли сильные морозы.

Издание Financial Times пишет , что эталонная цена на газ TTF достигла пятимесячного минимума в Амстердаме в начале января, поскольку инвесторы все больше уверены в том, что газовые запасы ЕС позволят им продержаться до более теплой погоды весной и дальше.

Эталонная цена на Межконтинентальной бирже упала почти на 10% по сравнению с закрытием предыдущей недели, не подвергшись влиянию холодов после небольшого роста в среду до 31,19 евро за мегаватт-час. Эта цена значительно ниже, чем в тот же период год назад, когда она составляла около 70 евро за мегаватт-час.

«Сказать, что зима на газовом рынке закончилась, было бы не слишком смелым заявлением, но хранилища переполнены», — сказал один из газовых трейдеров.

Другой трейдер сказал, что некоторые уже начали обращать внимание на следующую зиму.

Уровень запасов газа в Европе стал предметом пристального внимания трейдеров после полномасштабного вторжения россии в Украину и начала сокращения трубопроводных поставок, на которые исторически полагался этот блок. В ответ на это ЕС увеличил запасы газа на зиму, разместив часть избыточных закупок в Украине.

Несмотря на постоянные предупреждения Международного энергетического агентства о том, что Европе трудно пополнить свои запасы, регион оказался в комфортном положении в течение нескольких зим подряд.

По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, по состоянию на понедельник запасы газа в хранилищах ЕС были заполнены на 83%, что является вторым по величине показателем для этого времени, по крайней мере, с 2011 года.

«Потребление газа остается значительно ниже нормального уровня, что в сочетании со здоровыми поставками СПГ и трубопроводного газа означает, что запасы в хранилищах уже второй год подряд намного выше нормы для этого времени года», — сказал Марцек-Мансер, глава отдела газовой аналитики консалтинговой. компании ICIS.

Высокий уровень запасов объясняется мягкой погодой зимой, а высокий импорт сжиженного природного газа прошлым летом также помог пополнить хранилища ЕС беспрецедентными темпами. По данным компании Kpler, в 2023 году страны ЕС импортируют около 100 млн тонн СПГ, что на 5% больше, чем в рекордном 2022 году.

«Это не только помогает снизить риск возникновения любых потрясений, связанных с предложением или спросом, в оставшуюся зиму, но и означает, что летом будет меньше дополнительного спроса на пополнение резервуаров», — говорит Марцек-Мансер.

УНІАН По материалам:

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