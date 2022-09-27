Цены на газ в Европе резко повысились после повреждения газопроводов «Северного потока» — Finance.ua
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Цены на газ в Европе резко повысились после повреждения газопроводов «Северного потока»

Энергетика
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Цены на газ в Европе резко повысились после повреждения газопроводов «Северного потока»
Цены на газ в Европе резко повысились после повреждения газопроводов «Северного потока»
Природный газ в Европе резко подорожал после четырех дней снижения цены, реагируя на сообщения о повреждении закрытого газопровода Nord Stream.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сравнительные фьючерсы выросли на 12% после падения до двухмесячного минимума в начале этой недели.
В понедельник в двух нитях ключевого газопровода Nord Stream в Германию и одной нити неработающего Nord Stream 2 сообщили о падении давления, а власти Швеции и Дании обнаружили утечку газа в Балтийском море.
В течение последнего месяца не было поставок газа по этому маршруту из россии, но этот инцидент усиливает встревоженность на рынке, поскольку трейдеры и чиновники следят за любыми признаками саботажа.
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Компания-оператор Nord Stream заявила, что повреждение сети «беспрецедентно» и невозможно сказать, когда потоки могут технически возобновиться, но уточнять подробности не стала.
Кроме того, норвежский регулятор нефти и газа сообщил в понедельник, что неизвестные дроны были замечены вблизи его морских установок, призывая повысить бдительность всех операторов и владельцев судов.
По материалам:
Економічна Правда
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