Цены на газ в Европе опустились ниже 2 тысяч долларов за тысячу кубометров — Finance.ua

Цены на газ в Европе опустились ниже 2 тысяч долларов за тысячу кубометров Сегодня 17:30 — Энергетика

Цены на газ в Европе опустились ниже 2 тысяч долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе опустились почти на 10% и торговались по цене ниже 2000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость газа на эталонном хабе TTF в Нидерландах с поставкой в октябре во время утренних торгов снижалась до €194 за 1 МВт·ч.

На 12:30 по Киеву цена газа составила €196,995 за 1 МВт·ч (минус 8,07%).

«Растущие запасы газа и крупные предложения сжиженного природного газа снизили цены, но стоимость газа все еще более чем в 7 раз превышает типичные цены для этого времени года», — пишет Bloomberg.

«Сейчас рынок, похоже, занял выжидательную позицию. Газ торгуется по цене около 200 евро, что достаточно высоко, чтобы обеспечить дальнейшее замедление спроса», — отметил глава отдела товарной стратегии Sax o Bank Оле Хансен.

На этой неделе Европейская комиссия предложила ряд мер, которые помогут снизить влияние высоких цен на энергию на потребителей.

План предусматривает привлечение 140 миллиардов евро из доходов энергетических компаний, а также обязательное ограничение пикового спроса на электроэнергию и повышение ликвидности. Все изменения должны быть подписаны государствами-членами, и продолжающиеся в этом месяце обсуждения будут непростыми, пишет агентство.

Чехия, председательствующая в Евросоюзе, созвала срочную встречу министров энергетики 30 сентября, чтобы успеть достичь соглашения до начала зимнего отопительного сезона.

Економічна Правда По материалам:

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