Китай снижает закупки российских энергоносителей — Finance.ua

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Китай снижает закупки российских энергоносителей

Энергетика
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Китай системно снижает закупки российских энергоносителей, среди причин — изменение энергетических приоритетов, война в Украине и усиление западных санкций.
Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.
По данным СВРУ, в январе-апреле 2025 года импорт Китаем российской нефти упал на 14% - до 32,4 млн тонн, а доходы экспортеров — на 23,9%, до 17,1 миллиарда долларов.
Среди причин — стремление Пекина к энергетической самодостаточности, рост рынка электромобилей, более жесткие западные санкции и желание Китая платить значительно более низкую цену.
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Импорт сжиженного газа также сократился — на 27% в физических объемах и 28% в денежном исчислении. Как отметили в СВРУ, хотя трубопроводный экспорт через «Силу Сибири» вырос на 32%, проект «Сила Сибири — 2» заморожен: Китай отказывается платить за новые объемы больше, чем платят потребители внутри рф.
Импорт российского угля за четыре месяца вырос на 2%, но в апреле упал на 13%. В СВРУ отметили, что Китай активно поддерживает собственное производство и увеличивает долю зеленой энергетики.
По данным СВРУ, инвестиции из КНР в рф также уменьшились: с 1,2 млрд долларов в год в 2011—2018 до 400 млн долларов в 2022—2023 годах. Среди причин — война против Украины, санкции и непредсказуемость российского режима.
По материалам:
Укрінформ
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