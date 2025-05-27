Украина закачала более 1 млрд куб м газа в хранилища, однако запасы остаются самыми низкими за 11 лет — Finance.ua
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Украина закачала более 1 млрд куб м газа в хранилища, однако запасы остаются самыми низкими за 11 лет

Энергетика
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Украина закачала в украинские хранилища 1,06 млрд куб м природного газа с 17 апреля по 24 мая 2025 года.
Об этом пишет издание ExPro.
В сообщении говорится, что Украина уже обошла прошлогодние объемы закачки, когда с 31 марта 2024 года (начало сезона закачки) до 24 мая в хранилища было закачано 1,03 млрд куб м газа.
Нынешний сезон закачки газа в хранилища начался позже прошлогоднего, что связано с холодной погодой в первой половине апреля и поврежденной внутренней газодобычей вследствие массированных российских атак в феврале-марте.
Уже в мае Украина продолжает активно восстанавливать пострадавшие объекты газодобычи, однако вернуться к уровню добычи января (54 млн куб. м в сутки) пока не удалось.
Отмечается, что в мае в украинские хранилища уже закачано почти 800 млн куб м природного газа, на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объемы закачки газа продолжают расти — до 47 млн ​​куб м 24 мая, что стало самым высоким суточным уровнем закачки газа в хранилища более чем за 1,5 года, с октября 2023 года.
Рост объемов закачки газа в подземные хранилища в первую очередь связан с увеличением импорта газа в Украину.
Объемы импорта природного газа в Украину в последние дни превышают 20 млн. куб. м в сутки, что является самым высоким уровнем с февраля 2025 года.
По информации ExPro, в мае основным импортером газа в Украину остается НАК «Нафтогаз Украины».
В то же время, первые частные компании также импортируют незначительные объемы газа, готовясь к возможному полноценному восстановлению коммерческого импорта, если цены на внутреннем рынке будут заметно преобладать европейские.
По материалам:
Українські Новини
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