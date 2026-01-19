0 800 307 555
Цены на газ в Европе обновили максимум с июня

Энергетика
Цена фьючерса природного газа на ближайший месяц на нидерландской платформе TTF в пятницу обновила максимум с июня прошлого года на ожиданиях похолодания в Европе в конце января.
Контракт дорожает на 12,1% и торгуется по 37,17 евро за МВт/ч. В ходе сессии цена достигала 37,97 евро за МВт/ч.
За неделю стоимость газа взлетела более чем на 30% - максимум более чем за два года.
«Согласно прогнозам, по континенту пронесется ледяной сибирский воздух, что приведет к повышению спроса, связанного с отоплением, и может усилить мировую конкуренцию за СПГ-грузы», — приводит The Wall Street Journal слова аналитиков ANZ Research.
Кроме того, Европа в последние дни активнее использует газ из хранилищ, в результате чего они заполнены менее чем на 52%. Среднесезонная заполненность за 5 лет составляет 67%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
