Цены на газ рухнули: в Европе ожидается рекордно теплый январь — Finance.ua

Цены на газ рухнули: в Европе ожидается рекордно теплый январь Сегодня 16:14 — Энергетика

В Европе ожидается самый теплый январь за последние десятилетия, что ослабит энергетический кризис, давивший на регион в течение нескольких месяцев. Цены на газ на хабе TTF в Нидерландах упали ниже 65 евро за мегаватт-час (менее 700 долларов за тысячу кубометров), самого низкого уровня с сентября 2021 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам синоптика Maxar Technologies Inc., умеренные погодные условия, вероятно, сохранятся по всему региону до конца месяца.

По прогнозам Maxar и Weather Company, температура будет колебаться от 2 до 5 градусов выше нормы во Франции и Германии до 17 января, в результате чего спрос на отопление в Европе будет ниже среднего за 10 лет. По данным Метеорологического бюро, в Великобритании, где 2022 год был самым теплым за всю историю наблюдений. в этом месяце, вероятно, сохранятся мягкие погодные условия.

Для Европы «первая половина месяца может стать одной из самых теплых за последние несколько десятилетий, если все пойдет так, как ожидалось», — сказал Мэтью Дросс, метеоролог из Maxar.

Это резкий поворот после низких температур в начале декабря, которые вызвали опасения по поводу слишком быстрого истощения запасов газа. Правительства и потребители большую часть лета беспокоились, что им грозит отключение электричества после резкого прекращения поставок газа из россии после начала войны против Украины.

Хранилища по-прежнему заполнены почти на 84%, а снижение спроса в праздничный сезон даже позволило пополнить запасы. Этот буфер поможет Европе выдержать любые похолодания в конце зимы и сократить дефицит поставок из россии. А высокие запасы в конце холодного сезона облегчат пополнение запасов к следующей зиме.

УНІАН По материалам:

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