Цены на электрокроссовер от Smart подняли еще до старта продаж — Finance.ua
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Цены на электрокроссовер от Smart подняли еще до старта продаж

Технологии&Авто
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Цены на электрокроссовер от Smart подняли еще до старта продаж
Цены на электрокроссовер от Smart подняли еще до старта продаж
Электрический кроссовер Smart #1, который доступен жителям Китая до заказа с момента своего дебюта в апреле, прибавил в цене: со 2 августа модель в комплектации Premium стала стоить 35 420 долларов, что на 860 долларов больше начального прайса.
Как заявляет производитель, причина удорожания — рост цен на сырье. И это притом что фактически машина еще не продается — первые поставки начнутся в сентябре.
Другие версии, впрочем, остались стоить так же. За Smart #1 Pure+ просят 28 750 долларов, а за комплектацию Pro+ — 31 000. Корректировку цен производитель анонсировал через популярную в Китае веб-площадку Weibo.
Цены на электрокроссовер от Smart подняли еще до старта продаж
Напомним, Smart #1 — это глобальная модель, и впоследствии его будут продавать не только в КНР. Машина позиционируется как полностью электрический компактный SUV, но фактически является самой большой моделью в истории бренда (4,27×1,82×1,63 м, колесная база — 2,75 м).
Во всех комплектациях Smart #1 оснащается 272-сильным электромотором и батареей емкостью 66 кВт*ч. А вот запас хода отличается: Pure+ и Pro+ проезжают на одном заряде 535 км, в то время как Premuim — 560 км.
За первые сутки в Китае новинку заказали 10 тысяч человек.
По материалам:
Телеканал 24
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