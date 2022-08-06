Цены на электрокроссовер от Smart подняли еще до старта продаж — Finance.ua

Цены на электрокроссовер от Smart подняли еще до старта продаж 06.08.2022, 01:36 — Технологии&Авто

Цены на электрокроссовер от Smart подняли еще до старта продаж

Электрический кроссовер Smart #1, который доступен жителям Китая до заказа с момента своего дебюта в апреле, прибавил в цене: со 2 августа модель в комплектации Premium стала стоить 35 420 долларов, что на 860 долларов больше начального прайса.

Как заявляет производитель, причина удорожания — рост цен на сырье. И это притом что фактически машина еще не продается — первые поставки начнутся в сентябре.

Другие версии, впрочем, остались стоить так же. За Smart #1 Pure+ просят 28 750 долларов, а за комплектацию Pro+ — 31 000. Корректировку цен производитель анонсировал через популярную в Китае веб-площадку Weibo.

Напомним, Smart #1 — это глобальная модель, и впоследствии его будут продавать не только в КНР. Машина позиционируется как полностью электрический компактный SUV, но фактически является самой большой моделью в истории бренда (4,27×1,82×1,63 м, колесная база — 2,75 м).

Во всех комплектациях Smart #1 оснащается 272-сильным электромотором и батареей емкостью 66 кВт*ч. А вот запас хода отличается: Pure+ и Pro+ проезжают на одном заряде 535 км, в то время как Premuim — 560 км.

За первые сутки в Китае новинку заказали 10 тысяч человек.

Телеканал 24 По материалам:

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