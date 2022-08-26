Цены на электроэнергию во Франции и Германии выросли до новых рекордов — Bloomberg Сегодня 16:14 — Энергетика

Цены на электроэнергию во Франции и Германии выросли до новых рекордов — Bloomberg

Цены на электроэнергию во Франции и Германии выросли до новых рекордов в пятницу на фоне ограничения россией поставок природного газа в преддверии отопительного периода.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что цены на электроэнергию бьют рекорды почти каждый день, поскольку рф ограничивает поставки природного газа накануне отопительного периода.

Беспрецедентный рост цен на энергию подпитывает инфляцию и угрожает финансам домохозяйств и предприятий по всей Европе.

Так, цены на электроэнергию во Франции на следующий год взлетели до более 1000 евро, цены на электроэнергию выросли более чем в 10 раз за последний год.

«Французский контракт на 2023 год вырос на 13% до 1022 евро за мегаватт-час на European Energy Exchange AG в пятницу. Немецкий эквивалент также достиг рекорда, поднявшись до 840 евро за мегаватт-час, достигнув 50% роста на этой неделе. В скандинавских странах цена на следующий год подскочила на 11% до рекордных 277 евро за мегаватт-час», — пишет агентство.

«Европейские правительства начали предпринимать решительные шаги по ограничению потребления энергии, например, запрет внешнего освещения зданий в Германии и снижение температуры отопления в помещениях. В Великобритании счета за электроэнергию вырастут в октябре после того, как энергетический регулятор повысил ограничение расходов. Рост цен может заставить многих людей в стране ограничить использование энергии, поскольку они не могут себе это позволить этой зимой», — добавляет Bloomberg.

Цены также выросли, поскольку энергетическая компания Electricite de France SA объявила, что ряд ее атомных станций возобновит работу позже, чем ожидалось.

Эти агрегаты будут ключевым источником энергии этой зимой, в то время как природный газ остается дефицитным.

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Економічна Правда По материалам:

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