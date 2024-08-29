Цены на дыню рванули вверх — Finance.ua

Цены на дыню рванули вверх Сегодня 21:23 — Аграрный рынок

Цены на дыне в Украине на этой неделе существенно выросли. Такая ситуация на рынке связана с сокращением предложения.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что жаркая засушливая погода плохо сказывается на качестве дыни.

На сегодняшний день дыни с поля фермеры готовы отгружать по 15−25 грн/кг ($0,36−0,61/кг), что в среднем на 44% дороже, чем в конце прошлой недели.

При этом сезон дыни в Украине подходит к концу. По словам фермеров, спрос на бахчевые достаточно высок, что на фоне ограниченного предложения позволяет повышать отпускные цены.

Стоит отметить, что в настоящее время дыни поступают в продажу в среднем на 20% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Сколько стоит дыня в супермаркетах Украины

В АТБ эти бахчевые можно купить по 33,95 грн/кг.

В Сильпо самые дешевые дыни продают по 34 гривны за килограмм.

в Auchan цены немного выше — 36,50 грн/кг.

УНІАН По материалам:

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