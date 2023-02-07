Цены на дизель в Европе падают, несмотря на запрет на российское топливо — Finance.ua

Цены на дизель в Европе падают, несмотря на запрет на российское топливо Сегодня 19:33 — Энергетика

Фьючерсные цены на дизельное топливо в ЕС упали на 1,6%, это 20%-ное снижение за последние две недели.

Как сообщает CNN , спрос в регионе снизился, а усилия стран по накоплению запасов до введения запрета на российские энергоресурсы начали окупаться.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, около 96% грузовиков, 91% фургонов и 42% легковых автомобилей в Европейском Союзе работают на этом топливе.

«Предполагалось, что после введения запрета поставки дизеля в Европу сократятся, но на самом деле в настоящее время этого не происходит», — отметил директор по исследованиям в консалтинговой компании Wood Mackenzie Марк Уильямс.

Аналитики частично связывают спад с более теплой, чем обычно погодой в регионе, где дизель также используется в качестве топлива для отопления, и высокими ценами. Несмотря на недавнее падение, оптовые цены по-прежнему на 10% выше прошлогоднего уровня.

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УНІАН По материалам:

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