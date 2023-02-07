Цены на дизель в Европе падают, несмотря на запрет на российское топливо — Finance.ua
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Цены на дизель в Европе падают, несмотря на запрет на российское топливо

Энергетика
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Фьючерсные цены на дизельное топливо в ЕС упали на 1,6%, это 20%-ное снижение за последние две недели.
Как сообщает CNN, спрос в регионе снизился, а усилия стран по накоплению запасов до введения запрета на российские энергоресурсы начали окупаться.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, около 96% грузовиков, 91% фургонов и 42% легковых автомобилей в Европейском Союзе работают на этом топливе.
«Предполагалось, что после введения запрета поставки дизеля в Европу сократятся, но на самом деле в настоящее время этого не происходит», — отметил директор по исследованиям в консалтинговой компании Wood Mackenzie Марк Уильямс.
Аналитики частично связывают спад с более теплой, чем обычно погодой в регионе, где дизель также используется в качестве топлива для отопления, и высокими ценами. Несмотря на недавнее падение, оптовые цены по-прежнему на 10% выше прошлогоднего уровня.
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По материалам:
УНІАН
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