Цены на бензин могут взлететь до 60-65 гривен: что происходит на топливном рынке Украины — Finance.ua

Цены на бензин могут взлететь до 60-65 гривен: что происходит на топливном рынке Украины Сегодня 11:01 — Личные финансы

Цены на бензин могут взлететь до 60-65 гривен: что происходит на топливном рынке Украины

После роста на 25% официального курса доллара раздаются противоречивые прогнозы касательно возможного роста цен на топливо. Так, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 июля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел еще на 50 копеек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены сейчас. По данным мониторинга, средние розничные цены составляют:

на бензин А-95 — 50,5 гривен за литр,

на дизельное топливо — 55,45 гривен,

на автогаз — 29,44 гривен.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн считает, что текущие цены на заправках могут удержаться без повышения. Этому будет способствовать и снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле.

В то же время как заявил в эфире канала «Еспресо» исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, стоит ждать роста цен на топливо.

«У нас были закуплены достаточно большие объемы топлива по курсу 29,25/$. Мы сегодня видим на заправках 50 грн за литр А-95 и где-то 57 грн за дизтопливо. Это остатки купленного при курсе 29,25/$», — добавил он.

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По словам эксперта, когда эти запасы будут исчерпаны — нефтяные трейдеры будут повышать цену на заправках и когда они начнут закупать при 36,3 грн за доллар, бензин будет по 56-57 грн/литр, а дизтопливо под 65 грн.

По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова цена дизельного топлива может вырасти даже до 70 гривен и больше за литр.

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