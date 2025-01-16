Цены на «автогражданку» в Украине выросли в среднем от 70% до 100% — Finance.ua

Цены на «автогражданку» в Украине выросли в среднем от 70% до 100% Сегодня 10:33 — Страхование

Цены на «автогражданку» в Украине выросли в среднем от 70% до 100%

Цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств («автогражданка», ОСАГО ) после вступления в силу нового закона с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.

Об этом свидетельствуют данные опроса ведущих страховых компаний на этом рынке, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Так, по словам советника председателя правления НАСК «Оранта» Елены Машары, стоимость «автогражданки» как в компании, так и в целом по рынку выросла в среднем на 80−90% по сравнению с предыдущим годом. Однако если учесть полисы с нулевой франшизой, то повышение страховых платежей составляет примерно 50%.

При этом она подчеркнула, что этот рост не является равномерным, поскольку сейчас страховщики получили возможность сегментировать рынок более гибко и детально, чем прежде, когда действовало ценовое регулирование. К примеру, в компании «Оранта» убыточность договоров ОСАГО, заключенных на электромобили, была в несколько раз выше, чем в других типах транспортных средств. Как следствие, повышение стоимости страховых платежей для этого сегмента более существенно, чем для остальных видов транспорта.

В СК «Европейский страховой альянс» стоимость «автогражданки» увеличилась от 70% до 110% и определяется в зависимости от типа авто, места регистрации (проживания) владельца транспортного средства (ТС), отмечает начальник отдела продукт-менеджмента моторных рисков компании Виталий Базик.

В СК VUSO этот рост составил 80−100%, что обусловлено весомыми изменениями в условиях страхования, в частности, значительным повышением страховых лимитов на выплаты потерпевшим.

«Новые лимиты позволяют обеспечить нашим клиентам существенно больше защиту в случае ДТП, покрывая убытки, которые раньше могли превышать пределы предыдущей суммы покрытия», — отметили в компании.

В свою очередь в СК «Экспресс Страхование» отметили, что стоимость их полисов ОСАГО выросла в среднем на 70−75%, что обусловлено новыми требованиями законодательства, предусматривающими увеличение страховых сумм по жизни и здоровью — с 320 тыс. до 500 тыс. грн, по имуществу — со 160 тыс. грн. грн. до 250 тыс. грн., отмена учета износа для ремонта авто, франшизы и лимита по европротоколу.

По мнению СК ARX, сравнивать цены старой «автогражданки» (до обновления законодательства. — Ред.) и новой нет смысла — это совершенно разные продукты по наполнению. Это как сравнивать поезд плацкарт и самолет, ведь изменились условия урегулирования, возмещение стоимости составных частей и деталей авто будет производиться без вычета износа, и все страховщики-участники должны присоединиться к прямому урегулированию, объясняют в компании. При этом страховщик уточнил, что стоимость его полиса варьируется в диапазоне 3500−6000 грн, в зависимости от возраста водителя и ТС, а также от типа автомобиля и региона регистрации.

Что касается средней цены на эту страховку, то в СК «Экспресс Страхование» для легковых авто с объемом двигателя до 1600 см³ цена полисов ОСАГО колеблется в пределах 2,2−5,6 тыс. грн.

«Мы будем продолжать анализировать динамику расходов по урегулированию убытков и при необходимости корректировать тарифы для определенных категорий клиентов», — подчеркнули в компании.

В СК ARX стоимость «автогражданки» для автомобиля В1 1988 года выпуска, Киев, возраст владельца 50−55 лет составляет 3243 грн (минимальная), а для автомобиля В4 2020 года выпуска, Киев, возраст владельца 18−22 лет — 12 771 грн (максимальная). При этом средний платеж по полисам, заключенным на новых условиях, за первую декаду января составляет 3520 грн.

Согласно данным СК VUSO, у них средняя стоимость полиса ОСАГО на сегодня составляет около 4 тыс. грн. Что касается минимальной цены, то она составляет 500 грн для транспортного средства типа «мотоцикл» и 50 тыс. грн для автобуса, зарегистрированного в Киеве.

По словам Машары, за первые дни 2025 года средняя стоимость «автогражданки» в «Оранте» составляла 2375 грн, что несколько ниже первоначальных ожиданий компании.

«Это связано с тем, что к страховому рынку присоединился новый сегмент клиентов — участники боевых действий и другие льготные категории автовладельцев, ранее имевшие право не заключать договоры ОСАГО. К 2025 году последствия ДТП с их участием компенсировались за счет средств Фонда защиты пострадавших МТСБУ, а теперь, согласно новому закону „Об ОСАГО“, такие лица должны заключать договоры страхования со скидкой 50% от страхового платежа», — отметила эксперт.

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При этом она отметила, что уже заключено почти 5 тысяч договоров с новыми клиентами, а средняя стоимость льготного полиса составляет 1440 грн.

Отвечая на вопрос, что больше всего влияет на цену, все компании отметили, что это тип ТС (легковой автомобиль, электрокар, грузовой, автобус и т. д. ) и его подтип (объем двигателя, грузоподъемность), сфера использования (предоставление платных услуг по перевозке или нет), срок действия договора страхования и имеет ли страхователь право на льготу.

Важным фактором является регион эксплуатации ТС: в городах с высокой интенсивностью дорожного движения, таких как Киев, премии значительно выше, чем в более спокойных регионах. Кроме того, сейчас страховщики начали более активно учитывать возраст и стаж водителей, допущенных к управлению ТС, характер эксплуатации авто. В ARX добавили, что компания давно ввела дополнительный коэффициент.

«Например, у нас водитель 45−50 лет получит совсем другую цену, чем водитель, которому 18 лет, даже если у них одинаковая марка авто в Киеве», — пояснили в компании, уточнив, что такой фактор, как история убыточности (наличие ДТП), не влияет на стоимость полиса.

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