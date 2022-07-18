Цены на автогаз в Украине «просели»: названа средняя цена — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на автогаз в Украине «просели»: названа средняя цена

Энергетика
23
За выходные ряд украинских сетей АЗС снизил цены на автогаз.
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В настоящее время средняя цена на автогаз по стране составляет 32,94 грн/л.
В частности, в сети WOG автогаз подешевел на 74 копейки, до 33,24 грн/л. На 1,90 гривны снизила цены столичная сеть KLO — до 31,97 грн/л, на 3 гривны — «Авантаж 7» — до 29,95 грн/л.
На 2,37 и 1,1 гривны автогаз подешевел в сетях SOCAR и Shell — до 31,86 и 32,09 грн/л соответственно. Сеть АЗС «БРСМ-Нефть» снизила цену на 1,18 гривны, до 31,39 грн/л.
На 0,2-1,5 грн/л снизили цены AMIC, VostokGaz, BVS, Катрал, Автотранс и Chipo.
Напомним, автогаз на украинских автозаправочных станциях начал дешеветь с середины июня. Стоимость автогаза в Украине стала расти вскоре после того, как рф ранним утром 24 февраля вторглась на нашу территорию.

Зеленая карта на Finance.ua: покупайте онлайн, чтобы не переплачивать на границе 🚙

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.