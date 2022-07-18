Цены на автогаз в Украине «просели»: названа средняя цена — Finance.ua

Цены на автогаз в Украине «просели»: названа средняя цена Сегодня 17:40 — Энергетика

За выходные ряд украинских сетей АЗС снизил цены на автогаз.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В настоящее время средняя цена на автогаз по стране составляет 32,94 грн/л.

В частности, в сети WOG автогаз подешевел на 74 копейки, до 33,24 грн/л. На 1,90 гривны снизила цены столичная сеть KLO — до 31,97 грн/л, на 3 гривны — «Авантаж 7» — до 29,95 грн/л.

На 2,37 и 1,1 гривны автогаз подешевел в сетях SOCAR и Shell — до 31,86 и 32,09 грн/л соответственно. Сеть АЗС «БРСМ-Нефть» снизила цену на 1,18 гривны, до 31,39 грн/л.

На 0,2-1,5 грн/л снизили цены AMIC, VostokGaz, BVS, Катрал, Автотранс и Chipo.

Напомним, автогаз на украинских автозаправочных станциях начал дешеветь с середины июня. Стоимость автогаза в Украине стала расти вскоре после того, как рф ранним утром 24 февраля вторглась на нашу территорию.

УНІАН По материалам:

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