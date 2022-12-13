Цены на автогаз и другие виды топлива — Finance.ua
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Цены на автогаз и другие виды топлива

Энергетика
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Во вторник, 13 декабря, по сравнению с понедельником, 12 декабря, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 29,81 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 53,00 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 56,00 гривен за литр.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.
Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 53,00 гривен за литр.
Средние цены на дизельное топливо сохранились на уровне 56,00 гривны за литр.
Средние цены на газ сохранились на уровне 29,81 гривны за литр.
В понедельник, 12 декабря, по сравнению с пятницей, 9 декабря, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 29,81 гривны за литр, на бензин марки Евро-95 сохранились на уровне 53,00 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 56,00 гривен за литр.
Цены на заправках 13 декабря, гривны/литр:
Цены на автогаз и другие виды топлива
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По материалам:
Українські Новини
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