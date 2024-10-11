Цены на аренду квартир осенью в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Цены на аренду квартир осенью в Украине (инфографика)

Недвижимость
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Цены на аренду квартир осенью в Украине (инфографика)
Цены на аренду квартир осенью в Украине (инфографика)
Украинцы стали публиковать меньше предложений по аренде жилья. Наиболее существенный спад в сентябре зафиксирован в Кировоградской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
За год наиболее существенно количество предложений возросло в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.
Об этом пишет Finance.ua по данным аналитического центра DIM.RIA.
Цены на аренду квартир осенью в Украине (инфографика)

Цена

Самой дорогой локацией для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 18 203 грн за однокомнатную квартиру. За месяц стоимость жилья в столице не изменилась, однако за последний год увеличение составило 18%.
Цены на аренду квартир осенью в Украине (инфографика)
За год цена аренды однокомнатной квартиры больше всего выросла в Закарпатской, Житомирской и Ровенской областях — более чем на 60% по сравнению с показателями сентября 2023 года.
Цены на аренду квартир осенью в Украине (инфографика)
Самым дорогим районом для аренды в столице стал Печерский со средней стоимостью проживания в однокомнатной квартире 24 219 грн в месяц, самым бюджетным — Деснянский с ценником 10 852 грн.
Цены на аренду квартир осенью в Украине (инфографика)
Спрос
Год к году и месяц к месяцу пользователи стали меньше искать жилье для аренды, однако традиционно на одно объявление приходится гораздо больше откликов. В Киеве это более 6 откликов на каждое добавленное в сентябре объявление.

Справка Finance.ua:

  • За последние восемь месяцев рынок аренды жилья продолжает восстанавливаться, а цены — расти. Общей тенденцией стал рост стоимости аренды почти во всех регионах. Об этом свидетельствуют данные платформы OLX.
  • Наиболее существенное повышение стоимости аренды зафиксировано в:
  • Сумах, где цены выросли на 37.5% - с 4 до 5,5 тыс.;
  • Полтаве — на 25% - с 8 до 10 тыс.;
  • Ужгороде — на 24.1% - с 14,5 до 18 тыс.;
  • Ивано-Франковске — 23,7% - с 10 до 12,4 тыс.;
  • Чернигове — на 19,9% - 5,7 до 6,9 тыс.;
  • Черновцах — на 18,3% - с 9,3 до 11,1 тыс.;
  • Кропивницком — 16,7% - с 6 до 7 тыс.
  • В целом анализ рынка аренды однокомнатных квартир в Украине за первое полугодие 2024 года демонстрирует динамичное развитие сектора с тенденцией к повышению цен и росту конкуренции среди арендаторов. Такое повышение цен связано с ускорением инфляции и повышением курса доллара, а также сезонными изменениями цен.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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