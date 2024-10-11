Цены на аренду квартир осенью в Украине (инфографика) — Finance.ua

Цены на аренду квартир осенью в Украине (инфографика) Сегодня 14:00 — Недвижимость

Цены на аренду квартир осенью в Украине (инфографика)

Украинцы стали публиковать меньше предложений по аренде жилья. Наиболее существенный спад в сентябре зафиксирован в Кировоградской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

За год наиболее существенно количество предложений возросло в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Об этом пишет Finance.ua по данным аналитического центра DIM.RIA.

Цена

Самой дорогой локацией для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 18 203 грн за однокомнатную квартиру. За месяц стоимость жилья в столице не изменилась, однако за последний год увеличение составило 18%.

За год цена аренды однокомнатной квартиры больше всего выросла в Закарпатской, Житомирской и Ровенской областях — более чем на 60% по сравнению с показателями сентября 2023 года.

Самым дорогим районом для аренды в столице стал Печерский со средней стоимостью проживания в однокомнатной квартире 24 219 грн в месяц, самым бюджетным — Деснянский с ценником 10 852 грн.

Спрос

Год к году и месяц к месяцу пользователи стали меньше искать жилье для аренды, однако традиционно на одно объявление приходится гораздо больше откликов. В Киеве это более 6 откликов на каждое добавленное в сентябре объявление.

Справка Finance.ua:

За последние восемь месяцев рынок аренды жилья продолжает восстанавливаться, а цены — расти. Общей тенденцией стал рост стоимости аренды почти во всех регионах. Об этом свидетельствуют данные платформы OLX.

Наиболее существенное повышение стоимости аренды зафиксировано в:

Сумах, где цены выросли на 37.5% - с 4 до 5,5 тыс.;

Полтаве — на 25% - с 8 до 10 тыс.;

Ужгороде — на 24.1% - с 14,5 до 18 тыс.;

Ивано-Франковске — 23,7% - с 10 до 12,4 тыс.;

Чернигове — на 19,9% - 5,7 до 6,9 тыс.;

Черновцах — на 18,3% - с 9,3 до 11,1 тыс.;

Кропивницком — 16,7% - с 6 до 7 тыс.

В целом анализ рынка аренды однокомнатных квартир в Украине за первое полугодие 2024 года демонстрирует динамичное развитие сектора с тенденцией к повышению цен и росту конкуренции среди арендаторов. Такое повышение цен связано с ускорением инфляции и повышением курса доллара, а также сезонными изменениями цен.

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