Центробанки в прошлом квартале купили рекордное количество золота — Bloomberg Сегодня 19:46 — Банковские металлы

Центральные банки в прошлом квартале купили рекордное количество золота, диверсифицируя валютные резервы, — почти 400 тонн золота, что более чем в 4 раза больше, чем годом ранее.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

«В этом году на цены на драгметаллы оказывало давление агрессивное повышение процентных ставок в США, поскольку Федеральная резервная система борется со стремительным ростом инфляции, что побудило инвесторов биржевых фондов продавать неприбыльный актив. Но поддержка пришла из других регионов, таких как розничные покупатели в Азии и центральные банки», — пишет агентство.

Центральные банки стран, включая Турцию и Катар, были среди недавних покупателей, а также незарегистрированные покупки со стороны учреждений — которые, по словам WGC, не являются редкостью и составляют «значительную» часть.

Не все страны регулярно сообщают о своих закупках золота, в том числе такие крупные, как Китай и россия.

«Не все официальные учреждения публично сообщают о своих золотых запасах или делают это с опозданием», — говорится в ежеквартальном отчете, опубликованном во вторник.

«Мы не можем исключить дальнейшие покупки, о которых не сообщается», — добавили в World Gold Council.

Несмотря на высокий спрос цены на слитки в основном зависят от внешних факторов, таких как макроэкономические настроения и направление курса доллара, сказал Гнанасекар Тьягараджан, директор Commtrendz Risk Management Services.

Драгоценный металл находится под давлением накануне заявления Федеральной резервной системы в среду касательно ставок, добавил он.

На спотовых торгах золото подорожало на 0,3% до 1637,73 доллара за унцию по состоянию на 12.48 в Сингапуре после снижения на 0,7% в понедельник.

Економічна Правда По материалам:

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