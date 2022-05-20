Центробанк рф разрешил россиянам покупать валюту — Finance.ua
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Центробанк рф разрешил россиянам покупать валюту

Сегодня 16:13Валюта
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Центробанк рф разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.
При этом существующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохранились. До 9 сентября 2022 года россияне могут купить только доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

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Напомним, отток капитала из россии по итогам 2022 года может достигнуть $151 млрд. Об этом говорится в обновленном среднесрочном прогнозе центробанка рф. При том что в предыдущем прогнозе предполагался отток на уровне $75 млрд.
По материалам: Фінансовий клуб
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