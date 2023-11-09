Центробанк ОАЭ вводит санкции в отношении криптокомпаний без лицензии — Finance.ua

Центробанк ОАЭ вводит санкции в отношении криптокомпаний без лицензии
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал инструкции по борьбе с нелицензированными поставщиками услуг криптовалютной отрасли (VASP).
В представленном документе говорится о введении штрафных санкций против компаний-нарушителей.
6 ноября CBUAE совместно с Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций (NAMLCFTC) опубликовал так называемый перечень «красных флагов». Речь идет о списке нарушений, из-за которых против компании могут ввести ограничения:
- отсутствие лицензии;
- нереалистичные обещания;
- недостаточный уровень коммуникации с надзорными органами и клиентами;
- отсутствие нормативной документации;
- осознанное сотрудничество с нелицензированными поставщиками услуг.
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Надзорные органы требуют, чтобы представители криптобизнеса, а также поставщики традиционных финансовых услуг сообщали о деятельности недобросовестных компаний.
«Любая информация, связанная с нелицензированной деятельностью с виртуальными активами, должна передаваться через механизмы информирования, чтобы помочь регулирующим органам в их усилиях по соблюдению закона и защите финансовой системы ОАЭ», — говорится в руководстве.
В CBUAE отмечают, что в отношении компаний-нарушителей будут применяться как финансовые меры, так и уголовные. Глава ведомства Халед Мохамед Балама пояснил, что по мере становления отрасли цифровых активов власти активизируют работу по борьбе с любыми видами экономических преступлений.
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