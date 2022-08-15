Центробанк Китая снизил ключевые ставки вопреки прогнозам экономистов — Finance.ua

Центробанк Китая снизил ключевые ставки вопреки прогнозам экономистов Сегодня 19:45

Центробанк Китая неожиданно снизил ключевую процентную ставку второй раз за этот год: ставку по годовым среднесрочным кредитам (MLF) снизили на 10 б.п. — до 2,75% с 2,85%, а семидневная ставка обратного репо снижена до 2% с 2,1%.

Об этом пишет Reuters.

В январе Народный банк Китая снизил обе ставки на 10 базовых пунктов.

НБК объяснил свой шаг «поддержкой ликвидности банковской системы на достаточном уровне». В понедельник подошел срок погашения кредитов MLF на сумму 600 млрд юаней, и принятая мера означает чистое изъятие из банковской системы ликвидности объемом 200 млрд юаней.

Снижение стоимости заимствований по обратному репо позволяет НБК произвести вливание ликвидности на 2 млрд юаней.

На прошлой неделе в ходе опроса 32 экономистов все респонденты прогнозировали, что ставка MLF останется неизменной, а 29 предусмотрели ее частичное повышение.

«Снижение ставки нас удивило», — сообщил агентству старший стратег по Китаю в ANZ Син Чжаопен.

Он отметил, что снижение ставок стало ответом Пекина на слабые данные по кредитам, опубликованные в конце прошлой недели. Объем нового банковского кредитования в Китае упал в июле больше, чем ожидалось, поскольку новые вспышки COVID-19, опасения по поводу занятости и углубляющийся кризис недвижимости заставили компании и потребителей опасаться брать новые заимствования.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что сегодняшнее снижение на 10 б. п. может рассматриваться как „преждевременный“ шаг, поскольку в будущем пространство для принятия политических решений сузится после того, как НБК увидит структурное инфляционное давление», — уточнила стратег по ставкам в OCBC Bank Фрэнсис Чунг.

Bloomberg также отмечает, что снижение ставок стало неожиданностью, поскольку НБК недавно предупредил о риске ускорения инфляции, несмотря на низкий рост спроса.

По данным Национального бюро статистики Китая, промышленное производство в июле выросло на 3,8% по сравнению с прошлым годом, что ниже июньских 3,9% и не соответствует прогнозу экономистов о росте на 4,3%. Розничные продажи в июле росли медленнее, чем ожидалось, — на 2,7%, инвестиции в основной капитал выросли на 5,7% за первые семь месяцев года, что хуже прогнозируемых экономистами 6,2%.

«Июльские экономические данные вызывают большую тревогу», — отметил экономист по Китаю в Australia & New Zealand Banking Group Рэймонд Юнг. «Политика Covid Zero продолжает наносить удары по сектору услуг и снижать потребление домохозяйств», — пояснил он.

Економічна Правда По материалам:

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