Центробанк Китая прекратил покупать золото после 18-месячной скупки из-за рекордных цен — Finance.ua
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Центробанк Китая прекратил покупать золото после 18-месячной скупки из-за рекордных цен

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Центробанк Китая прекратил покупать золото после 18-месячной скупки из-за рекордных цен
Центробанк Китая прекратил покупать золото после 18-месячной скупки из-за рекордных цен
ЦБ Китая не покупал золото в прошлом месяце, завершив масштабную скупку, продолжавшуюся 18 месяцев после того, как драгоценный металл взлетел до рекордного уровня.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно данным, опубликованным в пятницу, объем слитков в Народном банке Китая в мае не изменился и составил 72,80 млн тройских унций. Это первый раз, когда страна решила не пополнять свои резервы с октября 2022 года, и это соответствует недавним шагам центрального банка, начавшего сокращать размер ежемесячных закупок.
В мае золото взлетело до исторического максимума более 2450 долларов за унцию, поддержанного активными покупками центрального банка. Спрос на слитки со стороны НБК возник на фоне того, что вторая по величине экономика мира стремится диверсифицировать свои резервы и защититься от обесценивания валюты. По данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале закупки мировых государственных учреждений были на рекордном уровне, а Китай являлся крупнейшим покупателем.
По материалам:
Економічна Правда
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