0 800 307 555
ру
Центральный банк ОАЭ предоставил банкам более $8 млрд в качестве поддержки на фоне войны

Мир
16
Центральный банк ОАЭ влил в банковскую систему страны более 30 млрд дирхамов ($8,2 млрд) для защиты от последствий конфликта на Ближнем Востоке, подсчитали аналитики американского инвестбанка Jefferies.
Согласно данным эмиратского ЦБ, коммерческие банки воспользовались запущенным в 2022 году механизмом экстренного страхования ликвидности (Contingent Liquidity Insurance Facility, CLIF), пишет руководитель отдела Jefferies по анализу рынков акций Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Нареш Биландани.
По его словам, которые цитирует Bloomberg, регулятор имеет право активировать CLIF в ответ на исключительную напряженность, которая может быть «идиосинкразической» или охватывать весь рынок. Механизм позволяет банкам воспользоваться резервами ЦБ под залог различных активов и рассчитан на гибкое реагирование на изменение рыночных условий заимствования от одного месяца.
ЦБ ОАЭ в марте развернул пакет поддержки, направленный на укрепление ликвидности и потенциала кредитования финансовой системы страны, отмечает агентство.
Уровень ликвидности эмиратских банков остается комфортным, говорит Биландани.
В центробанке государства на запросы комментариев со стороны Bloomberg не ответили.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Иран
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems