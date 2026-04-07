Центральный банк ОАЭ предоставил банкам более $8 млрд в качестве поддержки на фоне войны
Центральный банк ОАЭ влил в банковскую систему страны более 30 млрд дирхамов ($8,2 млрд) для защиты от последствий конфликта на Ближнем Востоке, подсчитали аналитики американского инвестбанка Jefferies.
Согласно данным эмиратского ЦБ, коммерческие банки воспользовались запущенным в 2022 году механизмом экстренного страхования ликвидности (Contingent Liquidity Insurance Facility, CLIF), пишет руководитель отдела Jefferies по анализу рынков акций Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Нареш Биландани.
По его словам, которые цитирует Bloomberg, регулятор имеет право активировать CLIF в ответ на исключительную напряженность, которая может быть «идиосинкразической» или охватывать весь рынок. Механизм позволяет банкам воспользоваться резервами ЦБ под залог различных активов и рассчитан на гибкое реагирование на изменение рыночных условий заимствования от одного месяца.
ЦБ ОАЭ в марте развернул пакет поддержки, направленный на укрепление ликвидности и потенциала кредитования финансовой системы страны, отмечает агентство.
Уровень ликвидности эмиратских банков остается комфортным, говорит Биландани.
В центробанке государства на запросы комментариев со стороны Bloomberg не ответили.
Центральный банк ОАЭ предоставил банкам более $8 млрд в качестве поддержки на фоне войны
