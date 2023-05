Центральный банк Индии привлечет новые города и банки для тестирования цифровой рупии — Finance.ua

Центральный банк Индии привлечет новые города и банки для тестирования цифровой рупии Сегодня 23:11 — Криптовалюта

Резервный банк Индии (RBI) анонсировал расширение своей пилотной программы для цифровой валюты Центрального банка (CBDC), цифровой рупии.

Об этом пишет India Times

Согласно годовому отчету RBI, центральный банк планирует привлечь к тестированию национальной цифровой валюты больше городов и банков.

Известно, что RBI запустил пилотные программы для цифровой рупии 1 ноября 2022 и 1 декабря 2022 года для оптового и розничного сегментов соответственно. Перед началом пилотных программ RBI выпустил «Концептуальную записку» о CBDC, чтобы повысить осведомленность участников о цифровых валютах и предоставить подробную информацию о запланированных функциях CBDC.

Изначально в пилотном проекте CBDC принимали участие четыре банка: Государственный банк Индии, ICICI Bank, Yes Bank и IDFC First Bank. Позже к проекту присоединились еще четыре банка: Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank и Kotak Mahindra Bank.

В настоящее время пять банков, включая Punjab National Bank, Canara Bank, Federal Bank, Axis Bank и IndusInd Bank, находятся в процессе присоединения к пилотному проекту.

Сначала в тестировании CBDC для розничной торговли принимали участие города Мумбаи, Нью-Дели, Бенгалуру и Бхубанесвар, где клиенты и продавцы работали в закрытой группе пользователей. Однако пилотный проект расширился и охватывает больше городов, таких как Ахмедабад, Чандигарх, Гангток, Гувахати, Хайдарабад, Индор, Кочи, Лакхнау, Патна и Шимла.

