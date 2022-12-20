Центральные банки против фондовых рынков? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Центральные банки против фондовых рынков? Сегодня 16:19 — Валюта

На прошлой неделе состоялись заседания ЕЦБ и ФРС. Оба регулятора продолжили курс на ужесточение монетарной политики и подняли учетные ставки. ФРС увеличила данный показатель на 0,50% — до 4,25-4,50%. ЕЦБ поднял ставки также на 0,50% — до 2,50% годовых. Кроме того, анонсированы сокращения балансов до середины 2023 года. В условиях подобной денежно-кредитной политики рассчитывать на рост фондовых индексов не приходится. Нынешний год, по всей видимости, будет для рынка акций одним из худших за последние 14 лет. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Учетная ставка в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Глава ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) не верит в то, что тренд на снижение темпов инфляционного роста в США устойчив и пришло время «смягчать» монетарную политику. По мнению руководства Федрезерва, базовая инфляция вернется к 2,0% не ранее 2024 года. Некоторые члены ФРС прогнозируют пик ставок на отметке в 5,60%. При этом в 2023 году ожидается повышение безработицы до 4,6%. В этот четверг будут опубликованы данные по ВВП США, где предполагается рост на 2,9%. По итогам нынешнего года прогнозируется увеличение данного показателя до 1,8%-2,0%.

Ситуация с инфляцией в ЕС также непростая. По мнению аналитиков из JPMorgan, в еврозоне учетная ставка может достичь уровня в 3,25%. Остается лишь догадываться, что будет происходить на рынке госдолга с Грецией, Испанией и Италией. Судя по заявлению главы ЕЦБ Кристин Лагард (Christine Lagarde), регулятор не намерен «смягчать» монетарную политику до тех пор, пока инфляция не снизится до требуемых 2,00%.

Однако ЦБ могут пойти на достаточно неожиданный ход - изменить целевые значения по инфляции в сторону увеличения. В таком случае решение о смене монетарной политики может быть принято многим раньше.

Учетная ставка ЕЦБ (%). Источник: tradingeconomics.com

В итоге 2 наиболее популярные мировые резервные валюты будут дорожать благодаря политике их Центробанков. Следовательно, инфляция останется высокой и ставки по кредитам также будут существенно выше, чем в последние 10 лет. Экономика США в будущем году, судя по всему, замедлит темпы своего роста. ВВП ЕС по причине энергетического кризиса по итогам 2023 года и вовсе может упасть. Монетарная политика времен пандемии коронавируса делает рецессию в мире практически неизбежной. В такой ситуации большей популярностью у инвесторов будут пользоваться инструменты с фиксированной доходностью. Рынок акций, вероятно, останется под давлением весь будущий год.

RoboForex По материалам:

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