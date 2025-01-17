Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РСВ Украины в 2024 г. увеличился на 34,1% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РСВ Украины в 2024 г. увеличился на 34,1%

Энергетика
12
Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РСВ Украины в 2024 г. увеличился на 34,1%
Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РСВ Украины в 2024 г. увеличился на 34,1%
Ценовой индекс электрической энергии периода базовой нагрузки BASE на рынке «на сутки вперед» (РСВ) Украины за 2024 год составил 4 522,27 грн/МВт*ч, увеличившись по сравнению с 2023 г. на 34,1% (+1 148, 75 грн/МВт*ч), свидетельствуют данные из аналитического отчета АО «Оператор рынка» по итогам работы спотового рынка электрической энергии в прошлом году.
В свою очередь, средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на РСВ за прошлый год составляла в Украине 4 878,06 грн/МВт*ч. На внутрисуточном рынке (РСВ) средневзвешенная цена акцептованной в течение 2024 г. э/э была зафиксирована на уровне 4 986,44 грн/МВт*ч.
«Объемы торгов на спотовом рынке э/э Украины в 2024 году составляли 27,5 ТВт*ч, что на 22,6% больше, чем торговалось на РСВ и ВСР в 2023 г. И РСВ, и ВСР в большинстве своем были профицитными в течение года: предложение на РСВ превышало спрос в 1,3 раза, на ВСР — вдвое», — сообщила компания в четверг.
Стоимость проданной на РСВ э/э в 2024 г/г составила 146,861 млрд грн (с НДС), на ВСР — 14,286 млрд грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.