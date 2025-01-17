Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РСВ Украины в 2024 г. увеличился на 34,1% — Finance.ua

Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РСВ Украины в 2024 г. увеличился на 34,1% Сегодня 13:35 — Энергетика

Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РСВ Украины в 2024 г. увеличился на 34,1%

Ценовой индекс электрической энергии периода базовой нагрузки BASE на рынке «на сутки вперед» (РСВ) Украины за 2024 год составил 4 522,27 грн/МВт*ч, увеличившись по сравнению с 2023 г. на 34,1% (+1 148, 75 грн/МВт*ч), свидетельствуют данные из аналитического отчета АО «Оператор рынка» по итогам работы спотового рынка электрической энергии в прошлом году.

В свою очередь, средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на РСВ за прошлый год составляла в Украине 4 878,06 грн/МВт*ч. На внутрисуточном рынке (РСВ) средневзвешенная цена акцептованной в течение 2024 г. э/э была зафиксирована на уровне 4 986,44 грн/МВт*ч.

«Объемы торгов на спотовом рынке э/э Украины в 2024 году составляли 27,5 ТВт*ч, что на 22,6% больше, чем торговалось на РСВ и ВСР в 2023 г. И РСВ, и ВСР в большинстве своем были профицитными в течение года: предложение на РСВ превышало спрос в 1,3 раза, на ВСР — вдвое», — сообщила компания в четверг.

Стоимость проданной на РСВ э/э в 2024 г/г составила 146,861 млрд грн (с НДС), на ВСР — 14,286 млрд грн.

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